Albstadt Bis zum Jahresende

Auch in der Halloween Kneipennacht am Mittwoch, 31. Oktober, tritt die Band auf, und zwar in der "Alten Kanzlei" in Ebingen. Außerdem spielt sie am Freitag, 9. November, zusammen mit dem "Akustik Trio" bei C. P. imTailfinger "Kronenkeller" und gut zwei Wochen später, am Samstag, 24. November, gleichfalls mit dem "Akustik Trio" in der "Alten Kanzlei".

Auf die Weihnachtsfeiertage stimmen sie ihr Publikum außerdem am Sonntag, 23. Dezember, bei der Weihnachtsparty im Ebinger "Brauhaus" ein. Nach den Feiertagen treten sie am Freitag, 28. Dezember, nochmals mit dem "Akustik Trio", im "La Paz" in Hechingen auf.