Albstadt Bis Weihnachten wird die Zeit nicht reichen

Derzeit stünden die Malerarbeiten vor dem Abschluss, dann könne das Gerüst entfernt werden und der Fliesenleger und der Schreiner an die Arbeit gehen. Aber trotz der Arbeitsfortschritte werde die Zeit zu knapp, um Weihnachten in der sanierten Kirche zu feiern – dafür stellte Maier für den Anfang des neuen Jahres einen Baustellen-Gottesdienst in Aussicht.

Die seit Mai laufende Kirchenrenovierung ist die erste seit dem Erdbeben von 1978 und wird über eine halbe Million Euro kosten. Umso mehr freute sich Pfarrer Maier darüber, dass Querflötistin Heidrun Bitzer und Volker Schneider, an diesem Abend Pianist, sich bereit erklärt hatten, ein Benefizkonzert zu geben. "Das ist eine große Hilfe für uns."

Das Programm, das die beiden Interpreten zusammengestellt hatten, war ein deutsch-französisches mit den Schwerpunkten Barock und Klassik; den Anfang machte die Serenade op. 41 für Flöte und Klavier von Ludwig van Beethoven. Danach spielte Volker Schneider Beethovens Klaviersonate op. 14 Nr. 2. in G-Dur, ein Werk, das zeitgleich mit der berühmten "Pathétique" entstand, aber von ganz anderem, leichterem und lyrischerem Charakter ist.