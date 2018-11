Albstadt Bildung hat die oberste Priorität

An den Schulen ist viel passiert – dennoch bleibt noch etliches zu tun

An den Schulen ist bereits einiges passiert, aber es bleibt noch viel zu tun: Die Sanierung des Tailfinger Schulzentrums Lammerberg wird in den nächsten vier Jahren mehr als 20 Millionen Euro verschlingen. Außerdem müssen Albstadts Schulen für einen erweiterten Ganztagsschulbetrieb und für den digitalen Unterricht ertüchtigt werden – die entsprechende Ausstattung für 15 Schulen kostet stolze 2,2 Millionen Euro. Wobei die Stadt mit Zuschüssen rechnet.

Neben dem Schulbau stehen noch andere Hochbaumaßnahmen an: Derzeit wird die Pfeffinger Halle saniert; anschließend soll die Sporthalle der Lutherschule an die Reihe kommen. Dringend sanierungsbedürftig ist das Feuerwehr- und Betriebsamtsgebäude in Tailfingen; die Arbeiten beginnen 2019 und werden 13,3 Millionen Euro, verteilt auf drei Jahre, kosten.

Die Kläranlagensanierung in Ebingen und Lautlingen gehört zum Standardprogramm; die läuft seit Jahren und wird, wenn sie dereinst abgeschlossen ist, 24 respektive zehn Millionen Euro gekostet haben. Der Tiefbau schlägt 2019 mit knapp acht Millionen Euro zu Buche: In Tailfingen geht die Stadtsanierung weiter; ferner sollen bei Medico in der Hechinger Straße und in der Ebinger Bogenstraße Pendlerparkplätze entstehen.

Zur Kultur: Das Maschenmuseum in Tailfingen bekommt ein "Refresh", und da 2019 eine ungerade Zahl ist, finden wieder Literaturtage statt – das Motto lautet "Wort – Welten". Das vorletzte Wort des OB – das letzte ist immer der Dank – galt der Lautlinger Ortsumgehung. Konzelmann verwahrte sich gegen die Behauptung des Regierungspräsidiums, die Planfeststellung verzögere sich, weil es so spät über die Baupläne der Möbelfirma "XXXL Lutz" in Hirnau benachrichtigt worden sei. Das RP habe seit dem Frühjahr Bescheid gewusst – es sei förderlicher für das Projekt, jetzt zügig zu arbeiten, statt sich gegenseitig die Schuld in die Schule zu schieben.