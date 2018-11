Albstadt Bikepark will expandieren

Albstadt-Tailfingen. Dass es am Regierungspräsidium Tübingen liege, dass das alles so lange gedauert habe, vergaß Oberbürgermeister Klaus Konzelmann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nicht zu betonen: Gemeint ist der Bebauungsplanentwurf "Bikepark – Melbernsteige" in Tailfingen, den Freie-Wähler-Fraktionschefin Manuela Heider als "längst überfällig" bezeichnete. Zumal auch die Melbernsteigstraße als Zufahrt zu Skilift und Bikepark in miserablem Zustand ist – ein Bebauungsplan ist die Voraussetzung für die Sanierung. Die Melbernsteigstraße sei "eine unserer liderlichsten Straßen", sagte Martin Frohme (SPD), und Grünen-Fraktionschef Harald Lögler freute sich, dass alles nun zu einem guten Ende komme.

Mit dem Bebauungsplan für die Straße und den Skilift, der im Sommer für den Bikepark verwendet wird, will die Stadt die viel genutzte Einrichtung planungsrechtlich sichern, zumal er neue Trassen für Radsportler anbieten will. Allerdings muss die Stadt Ausgleichsmaßnahme durchführen, und auch so genannte Vermeidungsmaßnahmen sind geplant. Im Klartext: Für Zauneidechse und Haselmaus müssen geeignete Lebensräume geschaffen, der Bodenaushub muss wiederverwendet und die Stellplatzflächen am Parkplatz müssen eingegrünt werden. Außerdem wird in zwei Kilometern Entfernung eine sechs Hektar große Fläche zu einem Weißtannen-Buchenwald entwickelt. Für Fledermäuse werden südwestlich des Geltungsbereichs zwei Waldrefugien ausgewiesen und westlich des Plangebiets soll ein Feldheckenbiotop, nördlich ein Halboffenlandbiotop entstehen. Außerdem wird eine Magerrasenfläche ausgewiesen, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

Das bisherige Skilift-Gelände bleibt weitgehend den Skisportlern vorbehalten, die Waldflächen sowie die nordöstlich gelegene Grünfläche hingegen ausschließlich Abfahrt für Mountainbike-Downhill-Fahrer. Auf kleiner Fläche überschneiden sich die beiden Bereiche.