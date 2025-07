Es ist wieder angerichtet für den Assa Abloy Albstadt Bike-Marathon. Viele Straßen werden wieder gesperrt für den Mega-Event.

Besonders heikel wird es in Laufen. Dort wird das Rennen am Samstag sogar neutralisiert, das heißt, es wird die Transponderzeit vor der Balinger Straße gestoppt. Situationsbedingt wird dann, in kleiner Gruppe, eine Überquerung der Straße durch eine temporäre Polizeiabsperrung ermöglicht. Nach der Treppe wird die Transponderzeit dann wieder neu gestartet.

Lesen Sie auch

Start am Mazmann

Am Festplatz Mazmann beginnt der Bike-Marathon bereits am Freitag mit dem „Sparkassen-Kids-Cup“. Am Samstag wird es dann um 10 Uhr ernst für das Teilnehmerfeld. Manche Mountainbiker wagen sich das allererste Mal auf die Stecke, andere haben kaum ein Jahren in der 30-jährigen Geschichte des „Bike“ verpasst. 82 Kilometer sind zu absolvieren, das hört sich machbar an, doch es gilt immer wieder knackige Anstiege zu überwinden und auf den anschließenden Abfahrten die Balance nicht zu verlieren. Insgesamt sind auf dem Rundkurs um Albstadt stattliche 2000 Höhenmeter zu überwinden. Ein Zwischenhighlight ist die Sprintwertung an der „alten“ Onstmettinger Sprungschanze. Im letzten Jahr hat sich die Teamwertung bewährt, sie zählt auch dieses Jahr wieder zu den Markenzeichen.

Knapp 2000 Starter könnten es werden

Im vergangenen Jahr war Matthias Alberti der Schnellste der rund 1700 Starter. In diesem Jahr könnte es an die 2000-Marke gehen. Zu den Favoriten zählt auf jeden Fall auch wieder Markus Kaufmann, der 2024 krankheitsbedingt absagen musste. Und auch der Vorjahreszweite Matthias Bettinger wird wieder um den Sieg mitfahren. Bei der 28. Auflage fehlten ihm lediglich knapp zwei Sekunden zum Sieg. Bei den Frauen ist Alisa Colditz die Titelverteidigerin auf der Langstrecke. Die Zuschauer werden aber wieder alle Teilnehmer frenetisch ins Ziel begleiten.