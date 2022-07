1 Nach einer zweijährigen Corona-Pause konnte der Albstadt Bike-Marathon endlich wieder ausgetragen werden. Foto: Kara

Nach zweijähriger Zwangspause ging der Albstadt Bike-Marathon in seine 26. Auflage. Das Rennen der Herren gewann – wie schon 2018 – der Schweizer Konny Looser. Bei den Damen triumphierte Janine Schneider.















Bei der Siegerehrung wollte das Grinsen gar nicht mehr vom Gesicht des amtierenden Schweizer Marathon-Meisters Konny Looser verschwinden. Nach 2018 hatte der 33-Jährige wenig zuvor mit einer Zeit von 2:50.28,8 Stunden seinen zweiten Sieg beim Albstadt Bike-Marathon unter Dach und Fach gebracht und dabei seine Kontrahenten Martin Frey (+0,7) und Simon Schneller (+1,5) in einem spannenden Sprint-Finish auf die Plätze 2 und 3 verwiesen.

"Unglaubliche Stimmung"

Nicht nur der Schweizer erlebte dabei in Albstadt ein "MTB-Spektakel und eine unglaubliche Stimmung". Nach der zweijährigen Zwangspause war auf dem Gelände rund um die Start- und Zielgerade deutlich zu spüren, wie sehr sich Organisatoren und Zuschauer gleichermaßen auf dieses Event gefreut hatten. Selbst bei der Siegerehrung am frühen Abend konnten sich die Fahrerinnen und Fahrer auf dem Podium noch über lautstarken Applaus freuen.

Hochklassiges Rennen

Und auch das Rennen selbst war an der Spitze entsprechend hochklassig. "Ich wusste, dass es heute sehr schwer werden würde. Am Ende hatte ich vollstes Vertrauen in meinen Sprint, aber gewissermaßen ist es ja immer eine Lotterie, den richtigen Moment zu erwischen. Umso glücklicher bin ich, dass ich heute gewinnen konnte", freute sich Looser. Sein zweiter Sieg in Albstadt also – soll 2023 direkt der dritte folgen? "Wenn es keine Überschneidungen mit anderen Rennen gibt, komme ich gerne wieder! Die Stimmung an der Strecke, das ist schon gigantisch, was hier abgeht."

Janine Schneider siegt deutlich

Von dieser gigantischen Stimmung waren auch die Starterinnen auf der 83 Kilometer langen Strecke beflügelt. An der Spitze des weiblichen Teilnehmerfelds herrschten allerdings wesentlich klarere Verhältnisse als bei den Herren. Janine Schneider vom VC Hohentwiel Singen war mit einer Zeit von 3:27.49,8 Stunden die schnellste Fahrerin – deutlich vor Lokalmatadorin Lisa Sulzberger (Team Sülzle Baukonzept – Sport Mabitz, +1.01,3), die wiederum viel früher als die Drittplatzierte Sonja Gisler (+15.37,6) die Ziellinie erreichte.

Kurzmarathon feiert sein Debüt

Beim in diesem Jahr erstmals ausgetragenen Kurzmarathon-Rennen triumphierte bei den Herren der junge Albstädter Luca Stepins in 1:47.50,6 – deutlich vor seinen Verfolgern Jannik Frey (+5.05,7) und Markus Notz (+5.05,8). Bei den Damen war die Tübingerin Julie Koch vom Team Sülzle Baukonzept – Sport Mabitz mit einer Zeit von 1:57.19,9 am schnellsten. Damit ließ sie die Chilenin Amal Amed Nafernandez (+6.40,7) und Carina Keller (+18.45,6) weit hinter sich.