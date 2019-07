Albstadt Bike-Marathon bremst den Verkehr aus

Das Fest steigt auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz, wo am Donnerstag, 11. Juli, die Aufbauarbeiten beginnen, so dass die zentralen Bushaltestellen in der Fußgängerzone Bahnhofstraße und am Bürgerturm von Donnerstag bis einschließlich Sonntag, 14. Juli, nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen sind in der Gartenstraße gegenüber dem Amtsgericht.

Der City-Sprint beginnt am Freitag um 17 Uhr mit Start und Ziel in der Marktstraße und führt unter anderem über den Bürgerturmplatz. Die Rennstrecke wird ab Donnerstagabend aufgebaut, so dass es zu Behinderungen in der Fußgängerzone und Umgebung kommen kann.

Am Samstag findet der Albstadt-Bike-Marathon statt. Um den Rennteilnehmern das lange Warten in der Hitze zu ersparen, startet das Radrennen bereits um 10 Uhr in der Schmiechastraße zwischen Kreisverkehr Bogenstraße und Mazmann sowie in der alten Schmiechastraße in Richtung Truchtelfingen. Schmiechastraße und alte Schmiechastraße sind ab Samstagmorgen, 6 Uhr, vollständig bis etwa 11 Uhr gesperrt. Die Verbindung über Bitzer Steige/Bogenstraße, Truchtelfinger Straße, Langwatte und Tunnel ist durchgehend für den Verkehr offen. Vom Start fahren die Rennteilnehmer über Talgangstraße, Tennentalstraße und die dortigen Wohnstraßen auf den sogenannten Mistweg, der sie zurück nach Ebingen bringt, und setzen ihre Fahrt über Schlossberg- und Lessingstraße zum Waldheim fort. Danach fahren die Radfahrer größtenteils im freien Gelände, queren aber öffentliche Straßen, unter anderem die Landesstraße zwischen Tailfingen und Neuweiler, die L 360 zwischen Ortsende Onstmettingen und "Stich" und die Ortsdurchfahrt von Pfeffingen.