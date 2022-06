1 Der Startschuss für das Rennen fällt am Samstag, 9. Juli, um 10 Uhr. Foto: Jannik Nölke

Am 8. und 9. Juli geht nach zweijähriger Pause der Assa Abloy Albstadt Bike Marathon über die Bühne. Erwartet werden 2500 Freizeit- und Profisportler.















Albstadt - Freizeit- und Profisportler schwingen sich am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, für den Assa Abloy Albstadt Bike Marathon rund um Albstadt. Nachdem das Rennen zwei Mal in Folge abgesagt werden musste, werden in diesem Jahr rund 15 000 Zuschauer erwartet. Unterstützt wird der Marathon vom langjährigen Titelsponsor und Namensgeber, der Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH. Das Albstädter Unternehmen schickt auch dieses Jahr wieder selbst ein Team auf die Strecke. Veranstalter des Marathons ist der Ski-Club Onstmettingen, der von 500 Ehrenamtlichen unterstützt wird.

83 Kilometer und 2000 Höhenmeter

Der Startschuss für das Rennen fällt am Samstag, 9. Juli, um 10 Uhr. Die 2500 angemeldeten Teilnehmer treten dann kräftig in die Pedale und versuchen, die Strecke von insgesamt 83 Kilometer und 2000 Höhenmeter auf Forst- und Waldwegen, am Skilift Ruchtal vorbei und durch Burgfelden hindurch in unter sechs Stunden zu meistern. Parallel dazu findet auch ein Kurzstrecken-Bike-Rennen statt – mit 42 Kilometern und ungefähr 1200 Höhenmetern.

Kinder von 6 bis 14 Jahre gehen bereits am Freitag, 8. Juli, beim Sparkassen-Sprint an den Start. An beiden Tagen wird es abends ein Fest für Teilnehmer und Zuschauer geben. "Dieser Bike-Marathon wird auf jeden Fall ein Erlebnis, auf das wir alle schon hinfiebern", sagt Raimund Kiauka, Projektleiter des Ski-Clubs Onstmettingen.