Albstadt Bier und Barrique – geht gar nicht

Braumeister Alexander Kroll erklärte den Gästen den nicht ganz unkomplizierten Brauvorgang, bei dem geschrotetes Malz in Wasser eingemischt und auf 78 Grad erhitzt wird. In drei Stufen wandeln natürliche Enzyme die Stärke in löslichen Zucker um, ehe die Maische in den Läuterbottich gepumpt wird: Wie ein Sieb trennt der die festen Malzbestandteile von der Vorderwürze. Die Treber im Läuterbottich werden anschließend dreimal mit Wasser übergossen, damit alle Bestandteile des Malzes in die Würze übergehen – das mache das Bier so gesund, betonte Kroll. Als "gesund" gelte für Männer eine Maß, für Frauen ein halber Liter Bier als täglicher Richtwert.