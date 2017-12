Albstadt BIA ruft auf zum Demonstrieren vor dem Kreistag

Albstadt-Ebingen (key). Im Kreistag geht es am Montag um die Wurst, wenn über den Standort für ein Zentralklinikum im Zollernalbkreis abgestimmt wird. Die Albstädter Bürgerinitiative hofft auf zahlreiche Unterstützer, die vor der Sitzung – sie beginnt um 18 Uhr im Landratsamt –­ deutlich machen, dass Albstadt als größte Stadt im Kreis ein Krankenhaus brauche. Den Albstädter Standort des Zollernalb-Klinikums zu ertüchtigen sei deutlich günstiger als für eine dreistellige Millionensumme ein Zentralklinikum zu bauen, so die Mitglieder, die zudem die jüngste Veröffentlichung über Patientenströme für nicht reell halten: Nur 20 Prozent der Fälle seien nicht akut, so dass sich Patienten das Krankenhaus aussuchen könnten. Der Rettungsdienst bringe viele automatisch nach Balingen. Wegen der zu erwartenden Fluktuation der Patienten an den Rändern des Landkreises in Nachbar-Krankenhäuser sei für ein Zentralklinikum in Balingen oder bei Weilstetten mit einem jährlichen Zuschussbedarf in zweistelliger Millionenhöhe zu rechnen, was wiederum die Gemeinden stark belaste.