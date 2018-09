Albstadt Bewegungsfreudige Kinder sollen künftig Vorfahrt haben

Albstadt-Tailfingen (key). "Erstaunlich, was wir hier in wenigen Jahren geschaffen haben", kommentierte Martin Frohme (SPD) die Neugestaltung des Schulzentrums Langenwand, zu dem die Grundschule und die Wilhelm-Hauff-Schule sowie die Kita Veilchenweg, eine Sporthalle und das Hallenbad gehören und die in der jüngsten Sitzung abermals Thema war: Diesmal ging es um die Außenanlagen auf der Nordseite, die es neu zu gestalten gilt. Sie entsprächen nicht mehr "der von bewegungsfreundlichen Schulhöfen", wie es in der Sitzungsvorlage heißt, und könnten keinen Ausgleich mehr zum Schulunterricht mit stundenlangem Sitzen bieten. Außerdem seien durch die Bauarbeiten diverse Stolperfallen entstanden, die zeitnah behoben werden müssten.