Albstadt Besucherscharen kommen zur Eröffnung des Museums

"Ich bin so glücklich, diesen drei Menschen einen Platz in meinem Leben zu geben", erzählte Eva Wedel ihren Besuchern voller Freude und mit leuchtenden Augen. Am Samstag hatte sie für alle Interessierten die Türen in das von ihr eingerichtete Museum geöffnet, und diese kamen in Scharen. Bei halbstündigen Führungen erzählte Eva Wedel, Enkelin des Künstlerpaares Fritz Wedel und Edith Wedel-Kükenthal und Tochter von Hans-Dieter Wedel, vieles über das Wirken von Vater und Großeltern. Der Name Wedel ist mit Albstadt und seiner Kunstszene fest verbunden.

Grundlage für das Museum war, dass Eva Wedel über viele Jahre die Privaträume im ersten Stock des bekannten Wedel-Hauses Im Gässle 6 wieder sorgsam herrichtete und in jenen Zustand versetzte, wie ihn ihre Vorfahren verlassen hatten. Begonnen wurde in dem von ihr seit einigen Jahren betriebenen Bergcafé, wo verschiedene Arbeiten ihres Vaters ausgestellt sind. Die dargestellten Motive hätten sich über die Jahre teilweise gravierend verändert. Im ehemaligen Wohnzimmer wies Eva Wedel auch auf den "Weinenden Engel" hin: "Gefühle wie Freude und Trauer brächten ein paar Striche auf der Leinwand zum Ausdruck." Die Staffelei von Edith Wedel-Kükenthal habe man so wie von ihr verlassen stehen lassen. Aufgehängte Taufscheine brächten deutlich zum Ausdruck, "dass diese einst mit viel Liebe und Leidenschaft ausgestellt wurden". Die Holzböden, einst mit Ochsenblut bestrichen, wurden abgeschliffen und passend zum Museum hergerichtet. Im gut bestückten Atelier, wo auch der volle Malschrank steht, wies Eva Wedel darauf hin, dass sich das Haus bis heute einem stetigen Wandel unterzogen habe. Viele Bilder in den Räumen "geben mir so vieles zurück".