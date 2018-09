Albstadt "Best friends-Kalender" erstmals mit Frauen

Fitnesstrainerin Marion Merkler hat zwei große Leidenschaften: Sport und Hunde. Seit Jahr und Tag verbindet sie diese beiden Interessen, indem sie einen Zumbamarathon ausrichtet und in diesem Rahmen Spenden für die Vierbeiner sammelt. 2017 kam noch ein weiteres Projekt hinzu: der "Best-Friends-Kalender". Dafür lichtete ein Fotografenteam muskulöse Männer mit ihren treuen Hunden ab. In diesem Jahr gibt es den Kalender nun in zwei Versionen: mit männlichen und weiblichen Models.

Im vergangenen Jahr war der Kalender ein großer Erfolg gewesen – daran möchte Fitnesstrainerin Merkler 2018 anknüpfen: Wieder hat sie einen Kalender "mit süßen Jungs und ihren Hunden" aufgelegt. Und weil sich im vergangenen Jahr einige Männer darüber beschwerten, dass es für sie keinen Kalender gebe, ist der Tisch in diesem Jahr doppelt gedeckt. "Wir haben wir auch einen mit sexy Mädels und ihren Hunden gemacht."

"Wir", das sind die sportliche Tierfreundin und ihr Team: Ela und Martin Keidel, die in zwei Tagen die Fotos geschossen haben, die Albstädter Werbeagentur "K1M3", die das Layout realisierte, und natürlich alle menschlichen und tierischen Models. "Alle haben wieder kostenlos gearbeitet und gigantisch tolle Arbeit geleistet", freut sich Merkler. Sie sei sehr dankbar für die große Unterstützung.