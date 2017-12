"Heiligste Nacht" – mit diesem in evangelischen Kirchenregionen eher unbekannten Lied eröffnete der Posaunenchor TOP an Heiligabend die Stunde der Besinnung in der Peterskirche. Zwischen den Gesängen traten Bläser des Chors ans Mikrophon, um Nachdenkenswertes vorzutragen. Bei der Betrachtung einer Krippenszene verwies Pfarrer Gottfried Engele auf die Schafe – sie zeigten bereits an, dass Jesus zum guten Hirten der Menschen bestimmt sei. Mit "O du fröhliche" und "Stille Nacht" ging die besinnliche Stunde zu Ende. Foto: Conzelmann