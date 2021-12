1 Diese Stadträte und Verwaltungsleute haben sich um das Projekt "Bonusheft" gekümmert: Jessica Beck (WSA), Ulrich Deufel (FDP), Marianne Roth (SPD), Amtsleiter Markus Maute, Jasmin Maute (Stadtverwaltung), Daniela Steinhart-Schwab (CDU), Sabrina Hipp (Grüne), Bürgermeister Steve Mall und Ulrike Münster (Freie Wähler, von links). Foto: Kistner

Den Kindern, Jugendlichen und Familien haben die Corona-Lockdowns ganz besonders zugesetzt. Jetzt versucht die Stadt Albstadt, sie ein Stück weit dafür zu entschädigen.















Link kopiert

Albstadt - Ganz klar, die Stunden, in denen die jungen Albstädter hätten lernen, spielen, Sport treiben, gemeinsam musizieren und Zeit mit ihresgleichen hätten verbringen können und nicht durften, sind verloren, und viele Erlebnisse, auch Bildungserlebnisse, werden sich wohl nicht nachholen lassen. Aber der Albstädter Gemeinderat und die Stadtverwaltung wollten zumindest ein Zeichen setzen und signalisieren, dass sie erkannt haben, welch hohen Preis die jungen Leute für die Pandemiebekämpfung zahlen mussten. Und ihnen ein wenig von dem, was sie entbehren mussten, zurückerstatten.

Von Albaquarium zum Workshop Zeichnen

Aber wie? Ein Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern der Gemeinderatsfraktionen, der Stadt und ihres Kinder- und Jugendbüros, hat in einem Bonusheft 16 Angebote aus den Bereichen Kultur, Natur, Spiel und Sport versammelt, die entweder kostenlos oder stark vergünstigt zu haben sind. Die Serie der Gutscheine beginnt mit dem Albaquarium, es folgen jeweils ein freier Eintritt in einem der Albstädter Hallenbäder sowie im Badkap, ein Theaterbesuch im Ebinger Kräuterkasten, Museumsbesuche im Tailfinger Maschenmuseum, Ebinger Kräuterkasten, Onstmettinger Philipp-Matthäus-Hahn-Museum und Lautlinger Stauffenberg-Schloss sowie ein Jahr Lesespaß in der Stadtbücherei.

Diese Angebote sind kostenlos; die ermäßigten oder besonders günstigen Angebote – im Regelfall halbiert sich der Eintrittsbereich – umfassen Klettern in der Pfeffinger Dolomiti-Boulderbox, einen Konzert-, Theater- oder Comedyabend aus dem Programm des städtischen Kulturamts, zwei Workshops "Porträtzeichnen" und "Figuren drucken" im Kunstmuseum, einen Kinonachmittag und eine Bastelaktion der Volkshochschule sowie einen "Family-Day" mit Hüpfburgen, Bullriding, Tanz und Spiel, den die Firma "Tagtraum-Events" organisiert. Diese Angebote macht nur zum Teil die Stadt – die Museen etwa sind ihre – ; für andere hat sie private Anbieter oder Veranstalter wie etwa den Verein Albaquarium, Badkap-Betreiber g1 oder Tagtraum Events ins Boot geholt.

6200 Hefte warten

xxxyyyyyyzzzzzzzzzz

Die Zahl der Bonushefte, die vergeben werden können, beträgt 6200 – die Stadt hat gezählt, wie viele ihrer Bürger zwischen drei und 16 Jahren alt sind und dieser Tage an jeden von ihnen eine personalisierte Postkarte verschickt, die er beziehungsweise sie ab Januar einlösen kann – entweder postalisch oder – ohne Impf- oder Testnachweis – an der Eingangstür eines Albstädter Rathauses oder Ortsamts. Wie viel sich die Stadt das kosten lassen wird, weiß sie selbst nicht so genau: Würden alle Angebote angenommen, kämen laut Bürgermeister Steve Mall rund 100 000 Euro zusammen, aber wahrscheinlich ist das nicht, weil die Geschmäcker ja verschieden sind.

Elias kreiert ein Maskottchen

Neben dem Herzstück, dem Gutscheinpaket, enthält das Bonusheft noch einige Informationen in eigener Sache: Das städtische Kinder- und Jugendbüro stellt sich und seine Dependancen – Hölzle, Westside. Kinderhaus Liliput, Jugendtreff Tailfingen – und dazu noch die Jugendbeteiligung; ferner wird auf Albstadts über 70 Spielplätze, den Onstmettinger Pumptrack und den Ebinger Skateplatz,das "Traufgängerle Hexenküche" und die vielen Vereinsangebote hingewiesen. Und dann ist da noch das unverzichtbare Maskottchen: Chamäleon "Kami" ging aus einem Mal- und Ideenwettbewerb des Kinder- und Jugendbüros hervor und ist eine Kreation des kleinen Elias, der einen Spielwarengutschein über 30 Euro gewonnen hat.

Für die übrigens nicht die Stadt aufkommen musste: Der Tailfinger Spielwarenhändler Karlo Klein hatte spontan erklärt: "Das übernehme ich?" Wer kann da schon Nein sagen?