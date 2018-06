Albstadt Benjamin Wurm löst Axel Pflanz als Vize-Vorsitzender des Vereins ab

Bestätigt haben die Mitglieder bei der Hauptversammlung – für ihre letzte Amtsperiode; so sieht es die Satzung vor – die Vorsitzende Bettina Zundel, Schatzmeister Kurt Senger, Heinz-Dieter Schmidt als Schriftführer sowie die Vorstandsmitglieder Heide Neubert – künftig zuständig für Veranstaltungen – und Joachim Wörner, der sich um Projektplanungen kümmern wird. Veronika Mertens, die Direktorin des Kunstmuseums, gehört dem Vorstand kraft Amtes an. Axel Pflanz wird künftig den Beirat verstärken, während ihm Wolfgang Groz, Brigitte Wagner, Martin Sauter, Reinhold Schlegel und Monika Häffner erhalten bleiben. Jürgen Schneider, den die Mitglieder ebenso wie Michael Haug zum Kassenprüfer wählten, scheidet aus diesem Grund aus dem Beirat aus, versprach aber, ihm auch künftig beratend zur Verfügung zu stehen.

Doris Teufel scheidet aus dem Vorstand aus. Dafür wählten die Mitglieder zusätzlich Helmut Alber, der sich um den Bereich IT kümmern wird, Ina Simone Petri, zuständig für Pressearbeit, und Sonja Dohrmann, deren Spielfeld die Exkursionen sein werden.

Bettina Zundel ließ das Jahr seit der Umbenennung des einstigen Vereins "Freunde der Galerie Albstadt" Revue passieren und dankte Reinhold Schlegel, Axel Pflanz und Kurt Senger, die sich mit der Veränderung der Satzung beschäftigt hatten. Sie stellte das neue Logo und den neuen Image-Flyer des Vereins sowie den angepassten Aufnahmeantrag vor und warb für den Festakt am 2. Dezember zum 40-jährigen Bestehen des Vereins. Außerdem geplant sind eine Führung in der Galerie Fehlochhof auf dem Michelfeld bei Brigitte Wagner und Reinhard Wulf am 28. Juni, eine Exkursion nach Blaubeu­ren am 7. Juli, ein Vortrag von Veronika Mertens am 19. September, eine Exkursion nach Madrid vom 29. September bis 3. Oktober sowie das Herbstfest am 14. Oktober mit Kinderkunstwettbewerb.