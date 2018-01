Albstadt Bekenntnis zu Edeka und Minikreisel

Und die Kritik, der Kreisel sei zu klein? Ignoriert laut Hollauer, dass die Passierbarkeit der nur angedeuteten Verkehrsinsel das Grundprinzip des Minikreisels sei, also kein Versehen, sondern Kalkül – von dieser Sorte Kreisverkehr gebe es etliche in Albstadt. Schon jetzt, so Hollauer, könne die Stadt versprechen, dass der endgültige Kreisverkehr größer ausfallen werde, da man mittlerweise noch weiteren Baugrund erworben habe, und dass sein Mittelpunkt etwas weiter in Richtung Pfeffinger Straße verschoben werde, so dass er leichter zu befahren sei. Die Insel in der Mitte werde dann gepflastert – aber wohlgemerkt so, dass die Laster immer noch über sie hinüberrollen können.

Ein weiteres Problem, das die Hechinger Straße betrifft, sprach Olaf Baldauf an: Busse, die beim Halten vor dem bisherigen AC-Park wegen Platzmangels und exponierter Heckpartie die Warnblinkleuchte einschalten müssten. Auch hier, versprach Udo Hollauer, werde die neue Planung für die Hechinger Straße Abhilfe schaffen.