16 Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren haben am Tenniscamp des TC Lautlingen teilgenommen und teilweise erste Erfahrungen mit dem Tennisschläger gemacht. Nach dem Aufwärmen wurden sie in Trainingsgruppen eingeteilt. Während die Jüngsten ihre ersten Schläge probierten, feilten die Älteren an ihrer Technik, machten Wettspiele oder trainierten mit der Ballmaschine. In der Mittagspause wurden die Kinder von Wirtin Stephanie Habfast im Clubheim versorgt. Neben dem Tennistraining sorgten die fünf Betreuer auch für ein abwechslungsreiches Programm: Die Kinder durften sich auf dem benachbarten Sportplatz austoben, an der Tenniswand ihre Zielgenauigkeit testen, und der Bastelkurs erfreute sich gerade bei den Mädchen größter Beliebtheit. Zum Abschluss des Camps, das zum zwölften Mal stattfand, erhielten alle Medaillen. Foto: Flach