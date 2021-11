1 Das Jubelpaar Lotte und Gerhard Portscher Foto: Schweizer















Albstadt-Ebingen. Das Ja-Wort haben sie sich in Traunau gegeben, einem kleinen Dorf im rumänischen Banat. Die Goldene Hochzeit feiern Gerhard und Lotte Portscher 50 Jahre später in Ebingen – morgen ist das halbe Jahrhundert voll.

Lotte Portscher wurde am 25. Februar 1953 in Traunau geboren, ihr Mädchenname lautete Frey. Sie wuchs zusammen mit zwei Geschwistern auf; nach ihrer Schulzeit erlernte sie den Beruf der Korbflechterin. Gerhard Portscher, der am 23. Dezember 1949 das Licht der Welt erblickte, stammt ebenfalls aus Traunau, und auch er hatte zwei Geschwister. Nach der Schule absolvierte eine Ausbildung zum Lackierer.

"Wenn man in einem kleinen Dorf mit vielleicht 300 Häusern wohnt, kennt man sich von Kindesbeinen an", sagt Gerhard Portscher. Die jungen Leute trafen sich regelmäßig; eines besonderen Anlasses, um sich näher zu kommen – etwa Tanzvergnügen, Kirchweih oder Kino – bedurfte es nicht. Irgendwann fanden die beiden zueinander; am 14. November 1971 heirateten sie. 1973 kam die Tochter Christine zur Welt, die heute mit ihrer Familie in der unmittelbaren Nachbarschaft der Eltern lebt. Im März 1984 kam die Familie nach Ebingen, wo zuvor bereits die Eltern und Verwandte von Lotte Portscher ansässig geworden waren.

Beide fanden sich in der neuen Umgebung bald zurecht – und auch sehr schnell Arbeit: Gerhard Portscher als Hausmeister in der damaligen Jugendmusikschule, Lotte Portscher im Ebinger Krankenhaus. Beide behielten diese Stellungen, bis sie in den Ruhestand gingen.

1999 kauften sich die Portschers ihr Eigenheim in der Lautlinger Straße, wo sie – wie schon früher im Banat – ihrem großen Hobby, der Gartenarbeit, frönten. Außerdem waren sie beide passionierte Sammler: Lotte Portscher nennt Münzensätze aus vielen Ländern ihr eigen, ihr Mann ist leidenschaftlicher Philatelist – und zudem gern mit seinem E-Bike unterwegs. Darüber hinaus war er schon in Rumänien ein großer Fan des VfB Stuttgart.

Einen besonderen Platz im Leben der Portschers haben die drei Enkel. Außerdem hängen die Beiden nach wie vor an der alten Heimat und fahren alle zwei Jahre zu den "Traunauer Heimattreffen" in Wernau am Neckar. Das Jahrbuch der "Heimatortgemeinschaft Traunau" zählt zur bevorzugten Lektüre. "Wir werden der Redaktion ein Foto von unserer Goldenen Hochzeit schicken, damit wir im nächsten Jahr dort erscheinen." Und die Bilanz von 50 Ehejahren? "Wir sind mitein­ander sehr zufrieden nach dieser langen Zeit", sagt Lotte Portscher und lacht. "Sonst wären wir ja nicht mehr zusammen."