Albstadt Beide Seiten gewinnen etwas

Albstadt-Truchtelfingen. Der Dank und die Freude, die zurückkommen, macht ganz viel mit den freiwilligen Helfern der Aktion Gratishilfe, welche die Süddeutsche Gemeinschaft zum dritten Mal in Truchtelfingen organisiert hatte. Unter dem Motto "gratis – bedingungslos – unkompliziert" hatten die Organisatoren an alle Haushalte Karten verteilt, auf denen für den Zeitraum von einer Woche Unterstützung jeder Art angeboten wurde: von kleineren Reparaturen und Gartenarbeiten über das Wändestreichen bis hin zu Fahrdiensten. Ein Anruf genügte, und so gingen rund 15 Anfragen bei Helga Fiedler ein.

25 Mitglieder der Gemeinde im Alter von 13 bis 65 Jahren rückten dann nach Feierabend aus, um bei anderen anzupacken – für den einen oder anderen war es auch ein Ausgleich zum Brotberuf. Und alle hängten sich richtig rein: Hauptsächlich Garten- und Renovierungsarbeiten, aber auch Fahrdienste und Putzhilfe waren diesmal besonders gefragt.

Das schöne Wetter muss noch ausgenutzt werden