Albstadt bei Nacht: Führung und Kunstgespräch – das ist bei der langen Nacht der Museen geboten

Am Freitagabend, 20. März, gibt es in acht verschiedenen Museen Albstadts bei der langen Nacht der Museen jede Menge Aktionen und Führungen.
Die „lange Nacht der Museen“ ist vor allem in deutschen Großstädten ein Begriff. In Berlin gibt es das Event schon seit fast 30 Jahren und auch Stuttgart veranstaltet diesen Aktionstag schon seit langer Zeit. Auch in Albstadt hat man sich für Freitag, 20. März, wieder ein buntes Programm ausgedacht. Das hat schon was, wenn man quasi nach Feierabend noch ins Museum und damit das Wochenende einläuten kann. Ohne Zeitdruck und in aller Gemütlichkeit. Noch dazu können die Besucher von einer Location in die andere wechseln.