Albstadt bei Nacht: Führung und Kunstgespräch – das ist bei der langen Nacht der Museen geboten

Am Freitagabend, 20. März, gibt es in acht verschiedenen Museen Albstadts bei der langen Nacht der Museen jede Menge Aktionen und Führungen.

Die „lange Nacht der Museen“ ist vor allem in deutschen Großstädten ein Begriff. In Berlin gibt es das Event schon seit fast 30 Jahren und auch Stuttgart veranstaltet diesen Aktionstag schon seit langer Zeit. Auch in Albstadt hat man sich für Freitag, 20. März, wieder ein buntes Programm ausgedacht. Das hat schon was, wenn man quasi nach Feierabend noch ins Museum und damit das Wochenende einläuten kann. Ohne Zeitdruck und in aller Gemütlichkeit. Noch dazu können die Besucher von einer Location in die andere wechseln.

Interessante Themen Wie gut die Nacht der Museen angenommen wird, hängt oft auch vom Wetter ab. Und deshalb behalten sich die Albstädter Einrichtungen vor, auch mal früher zu schließen, falls die Resonanz zu gering ist. Wer seine Pforten aber garantiert bis 1 Uhr nachts offen hält, das sind das Kunstmuseum in Ebingen und das Maschenmuseum in Tailfingen. Weshalb es sich vielleicht für den einen oder anderen anbietet, die anderen Häuser vielleicht schon ab 18 Uhr zu besuchen, wenn die lange Nacht eingeläutet wird. Denn das Ticket zum Preis von 14 Euro berechtigt zum Besuch aller acht beteiligten Museen und Ausstellungen. Natürlich hängt dies auch von eigenen Schwerpunkten und dem gezielten Besuch verschiedener Angebote ab.

Als besonderes Schmankerl gibt es verschiedene Themenführungen, musikalische Darbietungen und verschiedene Aufführungen. Und man kann auch mal bei einem Gläschen Sekt und Häppchen oder einer herzhaften Wurst ins Gespräch kommen, verspricht die Stadtverwaltung. Also alles in allem ein Erlebnis der besonderen Art.

Schloss und Kräuterkasten dabei

Beteiligt sind: das Kunstmuseum im Kirchgraben 11 in Ebingen (garantiert bis 1 Uhr geöffnet), das Heimatmuseum im Spitalhof 13 in Ebingen (voraussichtlich bis Mitternacht geöffnet), das Maschenmuseum in der Wasenstraßen 35 in Tailfingen (garantiert bis 1 Uhr geöffnet), der Kräuterkasten Im Hof 19 in Ebingen (nur während der Führung von 20.30 bis 21.30 Uhr geöffnet), das Philipp-Matthäus-Hahn-Museum in der Albert-Sauter-Straße 15 in Onstmettingen (voraussichtlich bis Mitternacht geöffnet), die Sammlung Waagen und Gewichte in der Hauptstraße 35 in Onstmettingen (voraussichtlich bis Mitternacht geöffnet), die Stauffenberg-Gedenkstätte und die Musikhistorische Sammlung Jehle Am Schloss 1 in Lautlingen (voraussichtlich bis 23 Uhr geöffnet). Parkplätze gibt es zumeist in unmittelbarer Nähe. Noch dazu ist in den Abendstunden das Parken meistens kostenlos.

Uhren und Totengewand

Führungen gibt es: um 20 Uhr und um 22 Uhr jeweils eine Taschenlampenführung durch das Philipp-Matthäus-Hahn-Museum, wo unter anderem Uhren, astronomische Maschinen und Waagen ausgestellt sind. Von 20.30 bis 21.30 Uhr Führungen unter dem Motto „Im Festgewand ins Totenland“ im Museum im Kräuterkasten. Um 21 und um 22.30 Uhr Führungen durch das Heimatmuseum, um 19.30 Uhr eine Führung durch die Musikhistorische Sammlung Jehle, um 18.30 , 20.30 und 21.30 Uhr jeweils eine Führung durch die Stauffenberg-Gedenkstätte. Um 20.30 Uhr eine Ausstellungsführung „Rainer Zerback – Metamorphosis. Die Schwäbische Alb im Wandel“ im Kunstmuseum sowie um 23.30 Uhr eine Ausstellungsführung „Intimität - Queere Kunst der Gegenwart“.

Musik und Aktionen

Aktionen sind ebenfalls geplant. Um 18, 20 und 22 Uhr wird es jeweils eine technische Waagenvorführung in der Sammlung Waagen und Gewichte geben. Um 19.30 Uhr ist ein Vortrag zum Thema „Wie entstand das Heimatmuseum?“ im Heimatmuseum angesetzt. Im Maschenmuseum stellen um 20, 21 und 22 Uhr jeweils die Objektpaten ihre Schätze vor. Von 18 bis 1 Uhr kann man hier mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen Taschen selbst bedrucken. Außerdem ist in derselben Zeit ein textiles Tischgespräch zwischen der Textilkünstlerin Brigitte Ammann und der handarbeitenden Geisteswissenschaftlerin Katrin Burtschell geplant. Das Kunstmuseum beginnt mit einem Get-together im Forum um 18 Uhr, bei dem eine Live-Kunstaktion mit Andreas Chr. Beck unter dem Titel „Wie entsteht eine Radierung?“ vorgesehen ist. Um 18.30 Uhr gibt es ein Gespräch mit Brigitte Wagner in der Ausstellung „Brigitte Wagner - Es zeichnet“.

Tolle Kooperationen

Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt: Im Maschenmuseum treten von 18 bis 21 Uhr Mitglieder des Ebinger Kammerorchesters, der Musik- und Kunstschule Albstadt und der Stadtkapelle Tailfingen auf. Von 21 bis 23.30 Uhr gehört die Bühne im Maschenmuseum dem Akustik Trio „Cozy Jam“.

Für Live-Musik sorgen im Stauffenbergschloss um 18 Uhr und um 20 Uhr „Oksandra“, Sandra Testa & Oksana Stechyshyn Duo, sowie um 19 Uhr und um 21 Uhr Oksana Stechyshyn „Classic“. Im Kunstmuseum gibt es um 19.30 Uhr und um 22.30 Uhr mit Timo Dufner eine audiovisuelle Modular-Performance (experimenteller Techno) und um 21.30 Uhr die Musical Gala „Echoes of Broadway“ unter der künstlerischen Leitung von Vanessa Haug.