Albstadt Bei der OP muss mancher doch schlucken

Albstadt-Truchtelfingen. Viel Information, verblüffende Vorführungen und Mitmach-Aktionen haben die Acura Kliniken Albstadt am gut besuchten Tag der offenen Tür zu bieten gehabt. Ein Raunen ging durch das Publikum, als Chefarzt Ulrich Bläsi den Oberschenkelknochen für das Einsetzen einer Prothese bearbeitete, die schließlich Teil eines neuen, künstlichen Gelenks werden sollte, das jenen mit dem Becken verbindet. Natürlich fand diese "Operation" ganz "unblutig" statt, wie Geschäftsführer Chris Behrens schon bei der Begrüßung im Foyer ankündigte: in einem normalen Raum und mit Knochen aus Kunststoff. Trotzdem ließ die Vorstellungskraft den einen oder anderen etwas schwer schlucken.

Dass das Ärzteteam sein Handwerk beherrscht, zeigte sich jedoch auch bei der Beantwortung der Fragen aus den Reihen der Zuschauer, für die sich die Chefärzte und rund 40 weitere Mitarbeiter der Acura Kliniken Zeit nahmen. Neben den Schau-Operationen konnten sich die Besucher bei Klinikführungen ein umfassendes Bild der angebotenen Leistungen machen, Vorträgen lauschen und sich über neue Möglichkeiten der Medizin informieren. Kleinere Gesundheitschecks wie Blutdruckmessen waren ebenso möglich wie eine Überprüfung der Gefäße mittels Ultraschall.

Spaßig wurde es am Arthroskopieturm, an dem die Besucher mit OP-Instrumenten Süßigkeiten aus einem Karton mit Löchern angeln durften. Die Jüngsten waren bei der Herstellung von Gipsmasken in ihrem Element, und für die Stärkung zwischen den Stationen sorgte das Küchenteam der Kliniken.