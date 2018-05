Albstadt Beeren und Bodensee

Albstadt-Onstmettingen. Zu einem Ausflug unter dem Motto "Erdbeeren und Bodensee" lädt der Obst- und Gartenbauverein Onstmettingen am Samstag, 9. Juni, ein. Um 8 Uhr starten die Teilnehmer im Bus an der Riedschule nach Heiligenberg, wo im Schlosscafé Dinnele, frisch aus dem Holzbackofen, warten. Am Kloster Birnau legen die Teilnehmer einen Stopp ein, besichtigen die Kirche und genießen die Aussicht auf den Bodensee. Auf dem Hof der Familie Pfleghaar erwartet sie dann eine Fahrt mit dem Beerenzügle und danach Kuchen und Kaffee. Ein Besuch im Hofladen lädt zum Stöbern ein.