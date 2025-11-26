Albstadt Bauhöfe: Lohnt sich eine Zentralisierung wirklich?

Albstadts Bauhöfe sind marode, der städtische Forstbetrieb hat kein eigenes Quartier. Die Stadt denkt über eine Zentralisierung nach – oder richtiger: will nachdenken lassen.
Albstadts Betriebshöfe, allen voran der in Tailfingen, zählen zum Erbe, das die acht Gemeinden, aus denen die Stadt hervorgegangen ist, ihr hinterlassen haben. Die Struktur ist dezentral, die Häuser stammen aus den frühen Siebzigern oder sind noch älter; sie leiden unter den typischen Alterskrankheiten von Gebäuden ihrer Generation. Der Energieverbrauch der Bauhöfe in Ebingen und Tailfingen ist exorbitant, der Bauzustand schlecht. Der Beton erodiert, frei liegende Stahlbewehrungen rosten vor sich hin, die Tailfinger Salzhalle, die aus nachvollziehbaren Gründen besonders gelitten hat, darf nicht mehr genutzt werden und ist gesperrt.