Albstadt Barockstücke und literarische Perlen

Die Schwestern sind in Oberdigisheim aufgewachsen, aber derzeit häufiger in Salzburg zu finden. Dort studieren beide am Mozarteum. Während Vera Bieber sich der Blockflöte und Instrumentalpädagogik zugewandt hat, studiert Patrizia nach ihrem abgeschlossenem Violine-Bachelor-Studium Barockvioline sowie Instrumentalpädagogik.

Beide sind fest in der Region verwurzelt, und so hat es sich angeboten, das Mozarteum für ein Weilchen hinter sich zu lassen, um in Burgfelden die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts zum Klingen zu bringen.

Die beiden jungen Frauen wollen in der Michaelskirche einen musikalischen Leckerbissen präsentieren. Verknüpft mit kleinen literarischen Kostbarkeiten und kurzweiligen Geschichten, wird es ein abwechslungsreicher Abend, versprechen die Veranstalter.