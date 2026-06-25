Albstadt, Balingen, Hechingen: Im Zollernalbkreis könnte jetzt ein Hitze-Rekord aus 1950 fallen

Für Freitag und Samstag sagen Meteorologen extreme Hitze voraus. An mehreren Orten rund um Albstadt, Balingen und Hechingen werden Rekordwerte möglich.

Bislang liegt beispielsweise der Hitzerekord in Hechingen bei 35,2 Grad – der Uraltrekord stammt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch aus dem Jahr 1950. 2019 wurden in Balingen 35,0 Grad gemessen, in Meßstetten 31,7 Grad. Betrachtet wird dabei der Standort der jeweiligen Wetterstation.

Für Balingen sind für Samstag beispielsweise 35 Grad prognostiziert, für Hechingen und Haigerloch 36.

Im Südwesten werden im Bergland und im Allgäu jeweils um 35 Grad erwartet, „sonst oft 37 bis 41, in der Kurpfalz lokal 42 Grad“, sagt der Wetterdienst voraus.

„Es ist wahrscheinlich, dass nicht nur die Juni-Rekorde fallen“, erklärt DWD-Meteorologe Kai-Uwe Nerding dazu unserer Redaktion.

DWD: bei Hitzebeschwerden im Zweifel an den Notruf wenden

Der DWD rät: „Wenn sich bei Ihnen selbst oder bei anderen ungewöhnliche Gesundheitsprobleme wie zum Beispiel Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen oder Verwirrtheit einstellen, die als Ursache auf die Hitze hindeuten, suchen Sie Schatten auf, lagern Sie den Oberkörper hoch und trinken Sie etwas. Verschaffen Sie etwas Abkühlung, indem Sie beispielsweise ein kühles Tuch auf die Stirn legen. Kontaktieren Sie einen Arzt und zögern Sie nicht bei Bedarf den Notruf 112 zu wählen.“