Albstadt, Balingen, Hechingen Auch am Montag fällt nochmals Schnee Julia Gern 30.03.2026 - 11:15 Uhr 1 Schnee auf Langenwand bei Albstadt-Tailfingen am vergangenen Donnerstag Foto: Roth Es bleibt winterlich: Für Montag wird nochmals Schnee im Zollernalbkreis erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt. Link kopiert Viel Schnee wird es wohl nicht geben rund um Albstadt, Balingen und Hechingen, für glatte Straßen reicht es aber allemal. Ab 600 Höhenmetern besteht laut DWD Glättegefahr bis 12 Uhr, außerdem können oberhalb von 800 Metern bis zu fünf Zentimeter Schnee fallen. Außerdem wird es windig. Wetter: weiter Regen und Schnee Der Dienstag bleibt ebenfalls trüb im Zollernalbkreis mit Regen- und Schneeschauern. Am Mittwoch fällt dem DWD zufolge bis in mittlere Lagen Schnee.