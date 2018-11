Albstadt Bald schon Makulatur?

Vorsicht Falle – schon einmal gab es 1996 einen Gemeinderatsbeschluss, der nicht umgesetzt wurde und dem die Obrigkeiten der Stadt nur lächelnd gegenüberstehen, als hätte es ihn nie gegeben und als wäre ein Gemeinderatsbeschluss beliebig auszulegen. Auch der Gemeinderatsbeschluss gegen den XXXL-Möbelhändler ist gefasst worden, aber wir sind nicht sicher, ob auch dieser in Kürze Makulatur ist. Es ist ferner schleierhaft, weshalb sich die Stadt bezüglich eines Gewerbegebiets Bildstock so zugeknöpft gibt. Schneller als Hirnau wäre es allemal zu erschließen, und auf Jahre hinaus hätte man genügend Gewerbefläche für die hiesige Industrie und das Handwerk zur Verfügung. Klären Sie uns auf, was die wahren Gründe sind, Bildstock nicht in Angriff zu nehmen. Für beide Gewerbegebiete – Hirnau und Bildstock – gibt es keine fertigen Bebauungspläne, aber die Straßenanbindung ist bei Bildstock vorhanden. Ein entscheidender Vorteil zur schnelleren Realisierung. Nichts ist unmöglich bei unseren Oberen und deren Gefolgschaft.