Albstadt Balalaika und Piano erklingen

Beginn des "Russischer-Winter"-Konzerts ist am Sonntag, 27. Januar, um 17 Uhr. Karten reservieren und weitere Informationen dazu einholen können Interessenten unter den Telefonnummern 07444/91 64 85 und 0171/77 23 813, auf der Internetseite www.reservix.de, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse im Lautlinger Stauffenberg­schloss.