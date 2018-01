Albstadt Backen für guten Zweck

Albstadt-Pfeffingen. Jedes Jahr im Advent organisiert der Elternbeirat der Pfeffinger Schule einen Kuchenverkauf. Der Erlös – 220,80 Euro – ging in diesem Jahr an den Tübinger Förderverein für krebskranke Kinder; die Übergabe fand im Rahmen eines Gottesdienstes statt. Anton Hofmann vom Vorstand des Fördervereins erzählte dabei die Geschichte eines Jungen, der die Diagnose Krebs erhalten hatte, und informierte darüber, was mit dem Spendengeld geschieht: Eltern können im "Elternhaus" wohnen, die Geschwister der erkrankten Kinder erhalten verschiedene Angebote, die Angehörigen werden betreut und bekommen auch Therapiemöglichkeiten angeboten.