Albstadt Auto verletzt zwei Mädchen am Kreisverkehr

Das dunkelgrüne, schon ältere Auto war auf der Schmiechastraße stadteinwärts unterwegs gewesen. Der Fahrer, ein kleinerer Mann mit Glatze, hielt am Fußgängerüberweg vor dem Kreisel an und wartete zunächst. Am Fahrbahnrand standen die beiden elf und 15 Jahre alten Mädchen und überquerten dann die Straße auf dem Fußgängerüberweg. Als sie etwa in der Straßenmitte waren, fuhr das Auto plötzlich los und erfasste die Mädchen. Beide stürzten und verletzten sich.

Der Fahrer hielt, stieg kurz aus und fragte nach dem Befinden der Mädchen, ehe er in Richtung Stadtmitte weiterfuhr, ohne sich um die leicht verletzten Mädchen zu kümmern, die später noch ins Krankenhaus kamen.

Das Polizeirevier Albstadt ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher und seinem Auto geben kann, wird gebeten, sich zu melden unter Telefon 07432/955-0.