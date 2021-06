1 Nach der Kollision mit dem rechts parkenden Fahrzeug überschlug sich der Opel Corsa. Foto: Roth Foto: Schwarzwälder Bote

Polizei: Unfallursache bislang unklar

Albstadt-Ebingen (ber). Sachschaden in beträchtlicher Höhe ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr nahe der Fußgängerampel in der Ebinger Langwatte ereignete. Laut Polizei war ein in Richtung Tunnel fahrender Opel Corsa aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts geraten und dort mit einem parkenden Fahrzeug kollidiert. Er hob darauf ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Seine Fahrerin konnte sich selbst aus ihrem Wagen befreien. Über die Schwere etwaiger Verletzungen ließen sich am Unfallort keine Angaben machen; die Frau wurde jedoch im Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Auch die Höhe des Sachschadens blieb unklar.

Als Folge des Unfalls entstand in der Rush Hour sehr schnell ein Verkehrsstau. Die Gegenfahrbahn konnte aber nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden.