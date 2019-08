Albstadt Senior kommt mit Auto von Straße ab

Gegen 10.30 Uhr war der Mann in Richtung Ebingen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und ungebremst nach rechts die Böschung hinunterfuhr und gegen einen Baum stieß. Er wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge oder Personen beteiligt, auch wurde niemand gefährdet. Während der Unfallaufnahme war die Lautlinger Straße zwischen dem Kreisverkehr Aldi und dem Kreisverkehr Keltenstraße/Lerchenstraße für eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Die Feuerwehr Abteilung Ebingen war mit 14 Einsatzkräften und vier Autos vor Ort sowie Rettungsdienst und Polizei. Die Feuerwehr barg den SUV, der zwischen zwei Bäumen klemmte mit einem Seilzug.