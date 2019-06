Albstadt Ausgebüxte Boa Constrictor ist wieder da

Wie die Verwaltung mitteilt, wurde die entwichene Boa am Dienstagabend in einer Steinmauer in Lautlingen entdeckt, wo sie sich verborgen hatte.

Ein Reptilienexperte fing das Tier in der Dämmerung ein und brachte es wieder in sein Terrarium.

Die Schlange war am Dienstagabend aus der Wohnung ihres Besitzers entwichen und daraufhin im Ort unterwegs. Zwar gehe von ihr keine akute Gefahr aus, teilte die Stadt mit. Dennoch wurde darum gebeten, sie nicht anzufassen und stattdessen die Polizei zu verständigen.