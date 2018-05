Albstadt Aus Schülern werden Unternehmer

"Start-up BW Young Talents" – was ist das? Teams von drei oder vier Schülern entwickeln eine möglichst phantasievolle und zugleich vielversprechende Geschäftsidee und stellen diese innerhalb von drei Minuten einer kritischen Jury vor. Die Drei von der Schloßberg-Realschule hatten sich im Albstädter Vorentscheid gegen sieben andere Teams durchgesetzt; ihr "VR-Operationsstuhl" bietet eine Narkose der besonderen Art: Während der Zahnarzt bohrt oder der Röntgenarzt das Fußgelenk verdreht, wird der Patient in eine Traumwelt virtueller Realitäten entführt und nimmt die eigenen Schmerzen nur ganz am Rande wahr. Den Albstädter Juroren gefiel die Idee besonders gut.

Denen in Stuttgarter offenbar auch. Barbara Burkhardt-Reich vom Steinbeis-Innovationszentrum Pforzheim, Caroline Dabels von der AmbiGate GmbH und Michael Weißleder von IHK Region Stuttgart vergaben an die drei fiktiven Jungunternehmer den mit 200 Euro dotierten zweiten Preis. "Start-up BW Young Talents" wird vom Steinbeis-Innovationszentrum Unternehmensentwicklung Pforzheim betreut und startete 2017.