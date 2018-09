Albstadt Aus markantem Gebäuden wird Ärztehaus

Die dazugehörige Firma gibt es auch bereits – mit Sitz in Meßstetten: Die "Ärztehaus am Bahnhof GmbH & Co. KG" will das große Backsteingebäude in der Gartenstraße zu einem Gesundheitszentrum umbauen und damit auch jenen Ärzten Platz bieten, denen ihre bisherige Praxis zu klein geworden ist. "Optimale Raumaufteilung" – dabei soll ein Architekturbüro, das die Firma beauftragt hat, auch den künftigen Mietern im Ärztehaus am Bahnhof helfen. Das denkmalgeschützte Gebäude, eine frühere Textilfabrik, will sie mit modernster Technik ausstatten. Ebenerdige Eingänge und Aufzüge sollen die Barrierefreiheit gewährleisten.

Laut der Firma "Ärztehaus am Bahnhof" sollen die Einzelflächen zwischen 100 und 800 Quadratmetern – je nach Wunsch der Nutzer – umfassen und außerdem ausreichend Stellplätze direkt vor der Tür entstehen.