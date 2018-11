Albstadt Aus Fremden werden Freunde

Albstadt-Tailfingen. Überraschend, unkonventionell und kreativ wirbt "ChurchNight" seit 2006 für den Glauben an Jesus Christus. Unter dem Motto "Hellwach evangelisch" will die evangelische Kirche das Beste der Reformation beleuchten und ihre Identität stärken. Auch wenn das keineswegs als Abgrenzung zu katholischen Mitchristen gedacht ist, sondern vielmehr zum Dialog anregen will – bei der Albstädter Churchnight ging es diesmal um ein durchaus kontrovers diskutiertes Thema: das Abendmahl.

"Dabei sein ist alles, jeder einzelne darf kommen und daran teilnehmen", darauf hob Pfarrer Gottfried Engele in seiner Einleitung immer wieder ab. Ohne Blick auf Alter, Herkunft und Geschlecht, ja auch auf die Konfession: Jesus wolle alle beim Abendmahl dabeihaben. In einem kurzen Anspiel verdeutlichten das die Konfirmanden: Alles ist für die Party bereit, dann kommt, ganz modern, via Whatsapp eine Absage nach der anderen. Die Gastgeberin lädt daraufhin Fremde ein, und so gibt es ein rauschendes Fest mit den unterschiedlichsten Gästen.

Unterschiedlich waren auch die zahlreichen ChurchNight-Besucher – jedes Alter war vertreten. Doch beim gemeinsamen Abendmahl in der Pauluskirche fassten sich alle an den Händen und erlebten so Gemeinschaft mit Gott und dem Nächsten. "Gut, dass wir einander haben", war nur eines der vielen Lieder, die das ChurchNight-Team rund um die beiden Pfarrer Gottfried Engele aus Tailfingen und Philippus Maier aus Onstmettingen passend zum Thema ausgewählt hatte.