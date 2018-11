Albstadt Aus der Wirtschaft

Die Fakultät Engineering hat für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zwei Professoren aus der Industrie gewonnen. Michael Wendlandt promovierte an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) zum Thema "Mechanik glasförmiger Kunststoffe: Von der Molekülkette zum Werkstück" und wurde dafür mit der Medaille der ETH ausgezeichnet. Er arbeitete an der ETH im Departement für Materialwissenschaften zunächst als Postdoc und später am Departement für Maschinenbau als Oberassistent. Seit 2007 war er leitender Wissenschaftler für Core Technology bei W. L. Gore & Associates in Putzbrunn bei München. Seine Lehrgebiete sind Werkstofftechnik sowie mathematische und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen.

Jesko Elsner promovierte Anfang 2015 an der RWTH Aachen im Themenfeld der ingenieurswissenschaftlichen Anwendung künstlicher Intelligenz. Im Zuge seiner Promotion war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektmanager an der RWTH Aachen für die Bereiche Softwareentwicklung, Maschinelles Lernen, mobile und Webtechnologien verantwortlich. Nach seinem Studium war er als Entwickler und Projektleiter in Bukarest tätig und koordinierte ab 2015 als Forschungsleiter und Projektmanager bei der Sybit GmbH in Radolfzell diverse Großprojekte. Anschließend war Jesko Elsner als IT-Berater für renommierte Konzerne in Deutschland und der Schweiz tätig. Seine Lehrgebiete sind Wirtschaftsinformatik, Grundlagen der BWL und Grundlagen der Informatik.

Thilo Zieschang lehrt an der Fakultät Informatik. Das Thema seiner Promotion war Kryptografie: "Groups and Graphs in Cryptanalysis". Vom Bundesminister für Bildung und Forschung hat er den Sonderpreis Mathematik erhalten. Thilo Zieschang war unter anderem in Frankfurt am Main Niederlassungsleiter der größten, auf IT-Sicherheit spezialisierten Unternehmensberatung in Deutschland sowie Inhaber der Unternehmensberatung Eurosec GmbH, spezialisiert auf Sicherheitsanalysen für Banken und Behörden. Sein Lehrgebiet ist die IT Security.