Albstadt Aus der Landeshauptstadt nach Truchtelfingen

Mit einer Mädchengruppe verbrachte sie 1968 zum ersten Mal schöne Tage in der Nähe des Meinertshaldenfelsens. Weber arbeitete damals im Margaretenheim, einer sozialpädagogischen, vollstationären Einrichtung der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart für Mädchen und junge Frauen im Alter von zwölf bis 21 Jahren. Der damalige Gemeindepfarrer der Truchtelfinger, Rudolf Funk, setzte sich für die Mädchen aus der Landeshauptstadt ein, denn nicht bei allen waren die "Großstadtmädchen" zunächst wohlgelitten.

Doch schon bald freundeten die jungen Truchtelfinger und Bitzer sich mit der Gruppe an, die sich in der Hütte einquartiert hatte. Viele Kontakte sind bis heute geblieben, erzählt Weber lächelnd. Eine Stuttgarterin und ein junger Mann aus Bitz hätten sogar geheiratet. Aber auch die Gemeinde freute sich mit den Jahren an den Mädchen – nicht zuletzt, weil die Gruppe während ihrer Aufenthalte in Truchtelfingen stets geschlossen den Gottesdienst in der Galluskirche besuchte.

Den Großteil ihrer Besuche in der Tailfinger Hütte hat Weber in Wort und Bild in schönen Alben dokumentiert, die sie am Sonntag beim Gottesdienst im Grünen dabei hatte. So mancher Gottesdienstbesucher entdeckte sich selbst auf den Bildern und schwelgte in Erinnerungen. Obwohl sie nun schon mehrere Jahre im Ruhestand ist, ist Weber der Truchtelfinger Hütte treu geblieben.