Albstadt "Aus der Küche hörte ich leise Hilferufe"

Der 39-jährige Polizeihauptmeister, der mit einer Praktikantin auf Streife war, traf als Erster am Tatort ein. "Es hieß, es gebe eine Familienstreitigkeit, der Vater hätte die Kinder im Kinderzimmer eingeschlossen, sie würden um Hilfe rufen." Auf der Treppe sei ihm der Beschuldigte entgegengekommen, im weißen T-Shirt, blutverschmiert: "Er war wie in Trance, einen solchen Zustand habe ich noch nie erlebt." Er habe den Mann mit Handschellen gefesselt und vorläufig festgenommen. Während seine Praktikantin den 52-Jährigen im Auto bewacht habe, sei er in die Küche gegangen, aus der leise Hilferufe kamen. Dort habe er die Frau in einer großen Blutlache gefunden. Sie habe gesagt: "Mein Mann – ich jetzt tot." Er rief den Notarzt, die Frau verlor das Bewusstsein.

Der 55-jährige Notarzt, der als Oberarzt in der chirurgischen Abteilung des Albstädter Klinikums arbeitet, war zwei Minuten später vor Ort. Er beschrieb eine Blutlache von einem Quadratmeter, multiple Stichverletzungen, die relativ tief waren. "Wir haben sie gottseidank noch lebend ins Krankenhaus gebracht", sagte der Arzt im Zeugenstand. Sie sei direkt in den OP gebracht worden.

Der Chefarzt für Viszeralchirurgie am Klinikum beschrieb den komplizierten Eingriff, der der Frau das Leben gerettet hatte. Vor allem die Halsverletzungen seien klinisch relevant gewesen, und der Blutverlust sei hoch gewesen: "Wir haben sofort Nuller-Blutkonserven kommen lassen und den Kreislauf stabilisiert." Es habe an beiden Seiten Einblutungen zwischen Lunge und Rippenfell gegeben, er habe Drainagen gelegt. "Sonst wäre es gefährlich geworden."

Amtsgerichtsdirektorin Irene Schilling, die einen Tag nach der Tat Haftbefehl erlassen hatte, schilderte den Angeklagten als "immer wieder abwesend". Er habe leise gestöhnt und den Körper vor und zurück gewiegt. Er habe immer wieder gesagt, er habe seine Frau mit dem Messer "geschlagen". Und er habe am Ende gesagt: "Ich bete zu Gott, dass sie leben soll."

Die 41-jährige Gerichtsmedizinerin, die als Gutachterin aussagte, hatte den Tatort genau unter die Lupe genommen, hatte alle Blutspritzer und -spuren dokumentiert – und später dann auch die Verletzungen der 39-jährigen Frau. "Wäre längere Zeit keine Hilfe gekommen, wäre der Eintritt des Todes sehr wahrscheinlich gewesen", sagte sie.

Während der Verhandlung hielt der Angeklagte den Kopf meist gesenkt, vergrub ab und zu das Gesicht in den Händen. Auf die Frage, ob er die 1500 Euro, die bei ihm gefunden wurden, im Zuge des Täter-Opfer-Ausgleichs seiner Noch-Ehefrau überlassen wolle, nickte er bereitwillig.

Die Verhandlung wird am Donnerstag, 18. Januar, um 9 Uhr fortgesetzt. Dann soll der forensische Psychiater gehört werden.