Albstadt Aus der Hand gegeben

Auch in der zweiten Halbzeit bewies die Lebherz-Sieben Moral, kämpfte sich – nachdem sie bereits mit neun Toren in Rückstand lag – noch einmal auf vier Treffer zum 19:15 in der 51. Minute heran. "Es ist schade, dass wir da nicht noch etwas länger dagegenhalten konnten", sagt Lebherz, "deshalb ist das Endergebnis sicherlich nicht das, was wir hätten erreichen können."

Dennoch war es für die Albstädterinnen ein versöhnlicher Abschluss: Sie haben den Verbleib in der Landesliga unter Dach und Fach gebracht, sind als Team weiter zusammengewachsen und hoffen, diese Entwicklung in der nächsten Saison fortzuführen. Dann werden zwei altbekannte Gesichter an der Seitenlinie stehen: Gülfidan Balci und Olena Reznir geben künftig das Kommando. Erst einmal aber werden sich die Spielerinnen erholen – "da freuen sich glaube ich alle drauf", sagt Lebherz. HSG Albstadt: Pacic, Scheffold, Hauer; Gonser (2), Kirschbaum (4/1), Conzelmann (4/1), Jerger (2), Katharina Mitreiter (3).