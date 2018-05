Albstadt Aus der Geschichte der Maschenindustrie

Birgit Brennecke hat fast ihr ganzes Leben mit Textilien verbracht. Ihr verstorbener Mann Gerhard Brennecke war einer der letzten Onstmettinger Textilunternehmer; er machte es sich an seinem lebensabend zur Aufgabe, die lokale Maschenindustrie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen; der Ertrag seiner Anstrengungen war die Broschüre "Onstmettinger Maschenindustrie" aus der Reihe "So war es in Onstmettingen". Birgit Brennecke vollendete nach dem Tod ihres Mannes dessen Werk.

Ihr Vortrag in der Stadtbücherei in Tailfingen beginnt um 14.30 Uhr. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 07432/ 75 71.