Albstadt Aus dem Blickwinkel eines Perfektionisten

"Mich erinnern manche Bilder an Szenen in der Musikschule", meinte Maritta Beuchel, die auch die leuchtenden Farben lobte. Lichtwirkungen, Stimmungen und Atmosphäre sind in der Tat zentral für Jörg Wandel. Er experimentiere so lange, bis er mit dem Ergebnis zufrieden sei, verriet der Künstler. Menschen male er hauptsächlich in Verbindung mit etwas Größerem. Eine detaillierte Nachahmung der Realität darf der Besucher jedoch nicht erwarten – Wandel setzt in seinen Öl-, Acryl- und Aquarellarbeiten auf Transzendenz, auf das Wesentliche. Seine Kohlezeichnungen beruhigen die Wucht der Farbfülle in der Galerie. Der Weg bis zum fertigen Gemälde sei mitunter ein langer, erklärte Jörg Wandel. Es basiere auf einer Zeichnung, dessen Inspiration wiederum selbst gemachte Fotos darstellen.