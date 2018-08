Albstadt Aus dem Baskenland auf die Alb

Albstadt-Pfeffingen. 60 Kilometer in und um Albstadt wollen – natürlich zu Fuß – zurückgelegt sein. Startpunkt ist der Pfeffinger Sportplatz, Ziel die Alte Schule, und der Startschuss fällt am Samstag um 6 Uhr. Zwei der geschätzt 400 Läufer, die sich dann auf die – noch nächtliche – Strecke begeben, reisen zu diesem Zweck aus rund 1500 Kilometern Entfernung an, nämlich aus Bilbao im spanischen Baskenland. Ihr Flugzeug landet am Freitag auf dem Stuttgarter Flughafen; von dort geht es dann im Mietwagen weiter nach Albstadt – oder um hier genau zu sein: nach Truchtelfingen.

Wie kommen zwei Basken dazu, an der Albstadt Challenge teilzunehmen? Das Rätsel ist nicht ganz so vertrackt, wie es erscheint: Der eine "Baske" ist ein gebürtiger Albstädter: Frank Vetter aus Truchtelfingen verschlug es vor etlichen Jahren nach Bilbao, wo er heute mit Frau und Tochter lebt. Letztere kommt übrigens auch mit: Während ihr Vater die 60 Kilometer in Angriff nimmt, leistet sie Oma und Opa in Truchtelfingen Gesellschaft. Und der andere Gast aus Spanien? Heißt Victor Manuel Ocejo Revuelta und ist ein Freund und Nachbar von Frank Vetter.

Die Anregung, in Deutschland an einer 60-Kilometer- Wanderung teilzunehmen, war von Frank Vetters Schwester Christine Plaumann gekommen. Sie ist begeisterte Wandererin und bei allen bisherigen Albstadt-Challenges an den Start gegangen. Schon in früheren Jahren hatte sie ihren Bruder im fernen Spanien zu animieren versucht, ihr doch beim Laufen Gesellschaft zu leisten – in diesem Jahr war sie erfolgreich. Wie kommt’s? "So eine organisierte, lange Tour wie die Challenge gibt es bei uns nicht", erklärt Vetter. "Die Wanderwege im Baskenland sind nicht so gut und regelmäßig beschildert wie in Deutschland; alles ist ein bisschen wilder und schwieriger zu planen."