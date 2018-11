Albstadt "Aufstehen" ist kein elitärer Club

Einzelne Missstände im Staat wurden angesprochen, teilweise gab es auch konkrete Vorschläge zu deren Behebung. Es zeigte sich aber auch, dass die Bewegung hierzulande noch in den Kinderschuhen steckt und Strukturen aufgebaut werden müssen. So konnte nicht abschließend geklärt werden, wie man sich besser vernetzten könnte. Viel Beachtung fand ein Beitrag von Dagmar Dubell, die sich bei den Linken für Behindertenpolitik stark macht. Sie erinnerte an die UN-Konvention zur Inklusion und forderte deren strikte Einhaltung ein. Ein weiterer Teilnehmer warf das Problem von ehrenamtlichem Engagement in die Runde: Er betreue einen Freund in einem Pflegeheim, dessen Personal froh über seine Hilfe sei, doch letztendlich seien mehr und besser ausgebildete Pflegekräfte nötig.