Albstadt Auf zur Weinsafari

Albstadt-Laufen. Laufen und Lauffen wollen künftig gemeinsam laufen. Anlässlich der Weinsafari in Lauffen am Neckar, die der Schwäbische Albverein Laufen/Eyach organisiert hatte, erfuhren die Teilnehmer bei einer Planwagenfahrt durch die Weinberge viel Wissenswertes über Kultur, Geschichte und den Weinanbau in der Neckargemeinde. Verschiedene Weine durften sie dabei durchgehend verkosten, und für das leibliche Wohl sorgte ein Winzervesper.