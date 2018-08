Albstadt Auf Modenschau folgt Mozart-Musik

Albstadt-Ebingen. Eine "One-Man-Show" war die Firma Korn Recycling im Gründungsjahr 1978. Heute, vier Jahrzehnte später, hat sie sich zu einem großen Betrieb mit vier Standorten, 100 Fahrzeugen und eigener Spedition entwickelt. Den 40. Geburtstag feiert sie mit einem Festkonzert und einem großen Tag der offenen Tür. Außerdem sind zwei Veranstaltungen für Mitarbeiter, Partner und Freunde der Firma vorgesehen.

Das Konzert gibt am Sonntag, 16. September, das Ebinger Kammerorchester in der Sortieranlage auf dem Korn-Firmengelände. Auf dem Programm stehen drei Salzburger Sinfonien und die Kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart, Moderation und musikalische Leitung liegen in den Händen von Martin Künstner, Beginn ist um 11 Uhr.

Danach erklingt eine etwas andere Musik: Um 12.30 Uhr beginnt ein Frühschoppen mit Musikvereinen aus Albstadt, Gammertingen, Engstingen und Rangendingen, also den vier Standorten von Korn. Anschließen kommen die Freunde von – so Wolfgang Kowal­czyk, Mitglied der Geschäftsleitung – "allem, wohinter Dampf steckt" auf ihre Kosten, sei es Rennwagen, Motorrad und "Hillbilly Hellfire Racing": Trial- und Downhill-Crack Fabio Wibmer präsentiert dreimal 20 Minuten lang Tricks und Kunststücke auf einem Parcours. Ähnlich wie bei der Modenschau 2012 haben sich auch in diesem Jahr junge Leute – diesmal Auszubildende der Firmen Mey und Peter Müller – des Themas "Mode aus Müll" angenommen; ihre Kreationen werden bereits am Freitag und Samstag bei Modenschauen in den geschlossenen Jubiläumsveranstaltungen präsentiert und am Sonntag für alle Besucher ausgestellt. An einem Stand kann man sich im Rahmen der "Energie-Wende-Tage" über die Zukunft der Energiegewinnung informieren, und natürlich stehen an einem "Tag der offenen Tür" Betriebsführungen und Filme über das Unternehmen auf dem Programm. Auch an die jungen Gäste ist gedacht; es gibt eine Hüpfburg der Volksbank Albstadt und einen Parcours mit Micro-Rollern. Um die Bewirtung kümmern sich die Feuerwehr Albstadt und die Metzgerei Früh, der Coffee-Case der Lebenshilfe und eine Klasse der Sigmaringer Liebfrauenschule, die sich etwas Geld für ihre Klassenfahrt dazuverdienen möchte.