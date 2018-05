Albstadt Auf diesen VdK ist Verlass

Albstadt-Onstmettingen. Mit dem Evergreen "El Condor Pasa" hatte Tenor Gunnar Schierreich, begleitet von Hans-Peter Wöhrle auf dem Akkordeon, dieses Programm eröffnet – beide traten im Lauf des Abends noch mehrmals auf. Dem gemeinsamen Essen folgte Roland Nells Rückblick – der Onstmettinger VdK-Vorsitzende erinnerte an die Anfänge im August 1948, als 23 Frauen und Männer – Pauline Alber, Lina Blickle, Anton Boss, Otto Boss, Rudolf Boss, Hans Conzelmann, Wilhelm Erbele, Erwin Gauger, Friedrich Haasis, Berta Haunsberger, Lore Herre, Alfred Keinath, Berta Keinath, Johannes Keinath, Karl Maute, Katharina Maute, Marie Ruff, Katharina Sauter, Karl Schwellbach, Rosel Sohmer, Wilhelm Schwenk, Vinzenz Weinmann und Gustav Wiest – mit Erlaubnis der französischen Besatzungsmacht im Gasthaus Löwen den VdK-Ortsverband Onstmettingen gründeten. Der damals freilich noch anders hieß – das Kürzel "KAH" stand für "Kriegsopfer, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebene"; Ziel und Zweck des neuen Vereins war es, denen zu helfen, die vom Kriege geschlagen waren.

Seither ist viel passiert – 70 Jahre später ist der VdK ein in sämtlichen Fragen des Sozialrechts versierter und engagierter Sozialverband. Nell dankte allen, welche in diesen 70 Jahren im Ortsverband mitgearbeitet oder ihn unterstützt haben, und verlas ein Schreiben von Roland Sing, dem Vorsitzenden des VdK Landesverbandes Baden-Württemberg, in dem dieser seinerseits seinen Dank für nachhaltige und erfolgreiche Arbeit, für Hilfe, Perspektive, Anregungen und soziales Miteinander in Onstmettingen aussprach.

Die Glückwünsche des VdK-Kreisverbands überbrachte dessen stellvertretender Vorsitzender Josef Schäfer: "Seit vielen Jahren kennt man den Ortsverband Onstmettingen als zuverlässigen, hilfsbereiten und kompetenten Ansprechpartner für seine Mitglieder" – und umgekehrt gelte, dass die großen Aufgaben sich nur von einer starken Gemeinschaft lösen ließen und jeder Ortsverband auf die Unterstützung seiner Mitglieder angewiesen sei.