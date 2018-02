Albstadt Auf die Abschlüsse kommt es an

Albstadt-Tailfingen. Wetterbedingt mit etwas weniger Zulauf als sonst, zumindest am Samstag, als die Straßen glatt waren – am Sonntag sah die Sache dann schon wieder etwas anders aus –, dafür aber mit einem besonders interessierten Publikum. Die Besuchermarke 3000, die in den vergangen Jahren das Maß der Dinge war, dürfte diesmal verfehlt worden sein, aber Jens Güttinger von der Firma Mema messe & marketing hat Erfahrung mit halb leeren re­spektive halb vollen Gläsern: "Wer jetzt trotzdem kommt, der hat ein konkretes Projekt, und damit wächst die Aussicht auf Aufträge. Die Zaungäste sind schön für die Optik, aber am Ende kommt es auf Abschlüsse an und nicht so sehr auf volle Standgassen."

Dass auch diesmal im Nachhinein Abschlüsse zustande kommen werden, ist dank einer anhaltend guten Baukonjunktur durchaus wahrscheinlich. Es muss auch nicht immer das neue Einfamilienhaus sein; in Albstadt gibt es bekanntlich mehrere Sanierungsgebiete, in denen Staat und Stadt investitionswilligen Eigentümern finanziell den Rücken stärken – wo, das erfuhren interessierte Besucher am gemeinsamen Stand von Sanierungsstabstelle und Liegenschaftsamt. Nicht von ungefähr ging es im flankierenden Vortragsprogramm primär um Heizen und Energiesparen, und die Dachdecker sowie Heizungs-, Fenster- und Holzbau waren unter den insgesamt 52 Ausstellern stark vertreten.

Aber auch die anderen Gewerke versteckten sich nicht: Kücheneinrichter, Bauklempner, Sanitärbetriebe, Ofenbauer, Sicherheitsexperten, Solar- und Photovoltaikhersteller waren ebenso vor Ort wie die Spezialisten für Garagentore, Balkone, Türen und für Glas im Haus, die laut Jens Güttinger seit einigen Jahren verstärkt auf sich aufmerksam machen. Der Fachmann für Wasserenthärtung wird auf der karstigen Alb immer Kundschaft finden und der Finanzierungsberater vom ortsansässigen Kreditinstitut auch. Etwas missmutig blickte allenfalls der Teppichhändler drein, der sein Debüt auf der Bauplus gab – von allen Ausstellern wäre er wohl am meisten auf Laufkundschaft und Gelegenheitskäufer angewiesen gewesen.