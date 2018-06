Albstadt Auf der Suche nach Ursprüngen und Gemeinsamkeiten

Albstadt-Onstmettingen. "Do it! Together" lautet der Titel eines Kunstprojekts an der Onstmettinger Schillerschule, mit dem sie am Wettbewerb der Sparkasse Zollernalb für Kunst, Bildung und Kultur teilnimmt. Schüler der Klassen zwei bis neun sind aufgerufen, Kunstwerke zu schaffen, die das Miteinander im Mittelpunkt haben. Zwei Stunden lang treffen sie sich jeden Dienstagnachmittag mit dem Künstler Rolf Jahnke, der das Projekt leitet. Zentrales Thema ist das Gemeinsame: Was verbindet uns? Wo sind unsere Wurzeln? Es geht darum, Integration und Toleranz zu stärken. Der Blick auf Verständigung und ein friedliches Zusammenleben soll geschärft, verschiedene Kulturen und Traditionen erfahren, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund integriert und der Zusammenhalt gestärkt werden.